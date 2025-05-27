Медведев оценил слова Трампа о "плохих вещах" для России

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Президент США Дональд Трамп должен понимать, что такое третья мировая война. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, сообщает News.ru.

Таким образом политик прокомментировал слова американского лидера в адрес Владимира Путина.

"Что касается слов Трампа о том, что Путин "играет с огнем" и с Россией происходят "действительно плохие вещи". Я знаю только об одной действительно плохой вещи – о третьей мировой войне", – написал Медведев в телеграм-канале.

Ранее Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что Путин "играет с огнем". Он также написал, что с Россией случилось бы много очень плохих вещей без его помощи.

До этого Трамп раскритиковал Путина за массированные удары по объектам на Украине. Президент США добавил, что "абсолютно точно рассматривает ужесточение санкций" против России.

Представитель Кремля Дмитрий Песков связал слова Трампа с эмоциональной перегрузкой. Он указал, что российский лидер принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности страны.

Эксперты тоже считают, что резкие заявления Трампа могут быть связаны с усталостью от урегулирования украинского конфликта.