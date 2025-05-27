"Известия": Трамп может отменить ограничения для Украины на удары по территории РФ

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может отменить для Украины все военные ограничения, в том числе запрет на удары по территории России. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на украинские СМИ.

По словам источников издания, введенные предыдущей администрацией ограничения в настоящее время пересматриваются.

"Президент (Трамп. – Прим. ред.) считает, что нынешний статус-кво не отвечает нашим общим интересам по привлечению России за стол (переговоров. – Прим. ред.)", – утверждает один из чиновников.

Как считают СМИ, окончательное решение американский лидер примет после обсуждения с немецкими властями на этой неделе.

Канцлер Германии Фридрих Мерц 26 мая сообщил, что Великобритания, Франция, США и Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Киеву. По его словам, "теперь Украина может защищаться, нанося удары по военным позициям на территории России".

При этом позже Мерц уточнил, что данное решение о снятии ограничений было принято несколько месяцев назад.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал такое решение опасным. Он отметил, что это идет вразрез с устремлениями России на урегулирование конфликта.

Из-за попыток некоторых стран Европы помешать урегулированию кризиса на Украине Россия запросила заседание в Совбезе ООН. Предполагается, что оно пройдет 30 мая.