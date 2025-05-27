SZ: США и ЕС перестали согласовывать меры по борьбе с обходом санкций Россией

Фото: depositphotos/Varavin88

США и Евросоюз перестали согласовывать действия по борьбе с обходом Россией санкций. Об этом сообщает RT со ссылкой на доклад МИД ФРГ, который приводит Süddeutschezeiung.

По данным издания, переговоры Берлина и Вашингтона по совместным мерам против обхода рестрикций провалились. Эксперты считают, что американский президент Дональд Трамп скорее восстановит торговлю с Москвой, чем продолжит оказывать давление.

Ранее лидер США заявил, что "абсолютно точно рассматривает" возможность ужесточить санкции против России. Он оказался недоволен недавним российским массированным ударом по украинским объектам.

Согласно информации СМИ, Трамп может ввести новые санкции на текущей неделе. При этом рестрикции не коснутся банков, а будут сосредоточены на других сферах.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков связал слова Трампа с эмоциональной перегрузкой. Он указал, что Владимир Путин принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности России.

