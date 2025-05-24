Bloomberg: ЕС изучает возможность отключения более 20 банков от SWIFT

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Евросоюз (ЕС) рассматривает возможность отключения свыше 20 банков от международной платежной системы SWIFT в рамках новых антироссийских санкций. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Кроме того, ЕС может снизить потолок цен на российскую нефть, а также ввести ограничения в отношении газопроводов "Северный поток".

20 мая главы МИД ЕС утвердили 17-й пакет антироссийских санкций. Он направлен против 200 танкеров. Теперь им запрещен вход в европейские порты, а также любые транзакции компаний Евросоюза с этими судами.

По словам главы дипломатии ЕС Каи Каллас, разработка новых антироссийских санкций уже находится в процессе. Они будут включать ограничения в рамках режимов Евросоюза за гибридные угрозы и права человека.

