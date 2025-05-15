В Финляндии заявили о немедленной разработке 18-го пакета санкций ЕС против РФ

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Евросоюз (ЕС) немедленно начнет разрабатывать 18-й пакет антироссийских санкций, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен. Об этом сообщает ТАСС.

На встрече министров иностранных дел стран НАТО Валтонен добавила, что принятие 17-го пакета рестрикций было правильным решением ЕС.

На данный момент Евросоюз подготовил 17-й пакет санкций против России. Его планируется принять 20 мая.

По словам главы Франции Жан-Ноэля Барро, новые санкции затронут 194 нефтяных танкера, 31 компанию, поставляющую оружие, ряд банков и 26 персон, причастных, по мнению ЕС, к дестабилизации ситуации на Украине.

При этом во время обсуждения рестрикций у европейских стран появились трудности в их согласовании. По данным СМИ, под санкции не подпали спорные предложения, в противном случае Венгрия или Словакия наложили бы вето.