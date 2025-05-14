Глава МИД Франции Барро: новые антироссийские санкции затронут 194 нефтетанкера

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Очередной пакет санкций Евросоюза (ЕС) против России включит ограничения против 194 нефтяных танкеров, 31 компании, поставляющей оружие, ряда банков и 26 персон, причастных, по мнению ЕС, к дестабилизации на Украине. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

Глава ведомства уточнил, что такие ограничительные меры введены в ответ на отказ Владимира Путина о прекращении боевых действий.

Ранее Барро заявлял, что действующих антироссийских санкций недостаточно. По его словам, следует ввести "разрушительные" санкции".

В настоящее время ЕС подготовили 17-й пакет антироссийских санкций. Его планируется принять 20 мая.

Во время обсуждений санкций у стран Евросоюза появились трудности в их согласовании. Венгрия и Словакия сомневаются, стоит ли идти на такие меры.

По данным СМИ, новые антироссийские санкции затронут примерно 150 танкеров теневого флота. Если они будут приняты, число судов, оказавшихся под ограничениями ЕС, возрастет до 300.