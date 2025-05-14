AFP: послы ЕС согласовали 17-й пакет санкций против России

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Послы Европейского союза утвердили 17-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на дипломатов.

По словам источников, согласование рестрикций главами МИД ЕС планируется 20 мая.

Ранее СМИ указывали, что у стран Евросоюза появились трудности в согласовании жестких мер в новом пакете санкций против России из-за разногласий. Журналисты отметили, что под них не подпали спорные предложения, в противном случае Венгрия или Словакия наложили бы вето.

Глава евродипломатии Кая Каллас заявляла, что 17-й пакет антироссийских санкций планируется принять к 20 мая. При этом она отказалась говорить о его содержании.

По данным СМИ, новые антироссийские санкции затронут примерно 150 танкеров теневого флота. Если они будут приняты, число судов, оказавшихся под ограничениями ЕС, возрастет до 300. Кроме того, под санкции также подпадут 60 физических и юридических лиц.

