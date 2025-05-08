ЕК намерена принять 17-й пакет санкций против России к 20 мая

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Еврокомиссия (ЕК) планирует принять 17-й пакет антироссийских санкций к 20 мая. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас по итогам встречи глав МИД Евросоюза в Варшаве, передает ТАСС.

При этом Каллас отказалась говорить о содержании пакета санкций, поскольку он еще не согласован.

Также глава евродипломатии отметила, что санкции не будут сняты с РФ после завершения украинского конфликта. По ее словам, Евросоюз отменит санкции "только после компенсации Украине всего ущерба".

Ранее СМИ сообщали, что новые антироссийские санкции затронут примерно 150 танкеров теневого флота. Если они будут приняты, число судов, оказавшихся под ограничениями ЕС, возрастет до 300. Кроме того, под санкции также подпадут 60 физических и юридических лиц.

СМИ также сообщали, что в 17-й пакет антироссийских санкций войдут более 20 новых компаний, которые якобы помогают РФ в обходе ограничений. Помимо этого, новый санкционный пакет, по данным журналистов, предполагает запрет экспорта в РФ ряда химикатов и комплектующих.

