Евросоюз внес в санкционный список главу "КамАЗа" Когогина

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Евросоюз внес гендиректора ПАО "КамАЗ" Сергея Когогина в новый, 17-й список антироссийских санкций. Об этом сообщается в "Официальном журнале" ЕС.

Под санкции также подпал золотодобытчик "Атлас Майнинг". Из заявления ЕС следует, что компания принимает участие в экономических секторах, которые обеспечивают российскому правительству "существенные доходы".

Кроме того, сообщество включило в список ограничений государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический" и его директора Елену Морозову. Последняя, по мнению Совета Евросоюза, отвечает за действия или решения, которые ставят под угрозу или подвергают опасности территориальную целостность и независимость Украины.

По такой же причине в перечне оказался ректор национального исследовательского университета "МЭИ" Николай Рогалев. Кроме того, уточняется в пояснении, он участвует в акции "Вузы для фронта!", направленной на поддержку российских бойцов специальной военной операции.

Гендиректора ОАО "Центральный научно-исследовательский институт "Электрон" Алексея Вязникова внесли в список из-за деятельности предприятия, которым он руководит. В частности, компания разрабатывает высокотехнологичные электронные компоненты для оборонной промышленности России.

Помимо них, в список были включены предприятие "Государственный зерновой оператор", судоходная компания "Волжское пароходство" и страховое акционерное общество "ВСК".

Рестрикции распространились на разработчика и производителя беспилотных авиационных комплексов "Беспилотные системы". В пояснении ЕС говорится, что ограничения введены в связи с поставкой БПЛА для Вооруженных сил России, которые впоследствии используются в ходе спецоперации.

Также под санкции подпали научно-производственный центр (НПЦ) "Ушкуйник", разработчик изготовленных на оптоволокне FPV-дронов "Князь Вандал Новгородский" и генеральный директор компании Алексей Чадаев. Вместе с ними в антироссийском списке рестрикций оказались производитель стрелкового оружия Lobaev Arms, а также входящие в число руководителей организации Николай и Елена Лобаевы.

Помимо этого, Евросоюз внес в список санкций войска радиационной, химической и биологической защиты Минобороны России. Как подчеркивается в заявлении, они якобы принимают участие в применении химического оружия.

Кроме того, в 17-й санкционный список Евросоюза попали шесть китайских компаний, которым ЕС вменяет поставки оборудования, товаров двойного назначения для использования военно-промышленным комплексом или Вооруженными силами России.

В частности, в перечне можно найти General Technology Group Dalian Machine Tool, General Technology Group Dalian Machine Tool Import and Export, Shandong Oree Laser Technology, Skywalker Technology, Poly Technologies и Mile Hao Xiang Technology.

Ограничения коснулись компаний из ОАЭ Moonlight Shipmanagement и Eiger Shipping DMCC. Последняя, в свою очередь, предоставляет суда, которые Россия использует для экспорта энергоресурсов.

Помимо этого, в список санкций были включены Минский завод колесных тягачей и израильская компания Texel F.C.G. Technology.

Также рестрикции распространились на владельцев нефтяных танкеров из Турции и Гонконга. Как отмечается в документе, компании Cape Gemi Isletmeciligi AS и Prominent Shipmanagement Ltd занимаются управлением судов, которые транспортируют нефть и нефтепродукты, как импортируемых, так и экспортируемых из России.

ЕС утверждает, что некоторые суда этих организаций, предположительно, вовлечены в опасные действия, но не всегда предоставляют информацию о своем местоположении в системы отслеживания и осуществляют перегрузку грузов с одного судна на другое.

Главы МИД ЕС утвердили 17-й пакет антироссийских санкций во вторник, 20 мая. Он в том числе направлен против 200 танкеров, ограничения на которые означают запрет на вход в европейские порты, а также на любые транзакции компаний Евросоюза с этими судами.

По словам главы дипломатии ЕС Каи Каллас, разработка новых антироссийских санкций находится в процессе. Они также будут включать ограничения в рамках режимов Евросоюза за гибридные угрозы и права человека.