Совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против РФ

Фото: 123RF/bravespirit

Главы МИД ЕС утвердили 17-й пакет антироссийских санкций, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

"ЕС принял 17-й пакет санкций против России, направленный в том числе против 200 танкеров", – написала Каллас в социальной сети X.

Ограничения в отношении танкеров означают запрет на вход в европейские порты, а также на любые транзакции компаний ЕС с этими судами.

Кроме того, глава евродипломатии отметила, что ЕС уже разрабатывает новые антироссийские санкции. Они, по ее словам, также будут включать ограничения в рамках режимов Евросоюза за гибридные угрозы и права человека.

Ранее эксперты заявили, что Евросоюз достиг своего предела в санкциях против России. По их мнению, российская экономика за прошедшие годы сумела адаптироваться в большинстве отраслей в условиях западных санкций.

Несмотря на это, евродепутат из Франции, член фракции "Патриоты за Европу" Тьерри Мариани заявил, что ЕС не остановится на принятии 17-го и 18-го пакетов санкций, за ними последует 19-й комплекс ограничительных мер и так далее. По его словам, руководство Евросоюза вводит все новые ограничения, несмотря на то что они наносят ущерб экономике Европы.

