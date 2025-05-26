Песков связал с эмоциональной перегрузкой слова Трампа после ударов РФ на Украине

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Высказывания американского лидера Дональда Трампа по поводу ударов России по объектам на Украине связаны с его эмоциональной перегрузкой, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Владимир Путин принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности России, сказал Песков в ответ на вопрос, как в Кремле оценили слова Трампа о Путине.

"Мы видим, как украинцы бьют по нашим объектам социальной инфраструктуры, мирной инфраструктуры. Это ответный удар. И удар как раз по военным объектам и военным целям", – отметил он.

При этом Песков подчеркнул, что Москва признательна Вашингтону и лично Трампу за содействие и организацию в запуске переговорного процесса с Украиной.

"Разумеется, начало переговорного процесса, для которого американская сторона приложила очень большие усилия, – это очень важное достижение", – добавил Песков.

Вооруженные силы России в ночь на 24 мая нанесли групповой удар по предприятию военно-промышленного комплекса Украины, который занимается разработкой ракет и ударных дронов. Для этого использовалось высокоточное оружие и БПЛА. Также ударам подверглись позиции зенитного ракетного комплекса Patriot и центр радиотехнической разведки.

После этого Трамп заявил, что недоволен действиями России на Украине. Он подчеркнул, что "абсолютно точно рассматривает" возможность ужесточить антироссийские санкции.

При этом к немедленному прекращению огня призвал спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.

