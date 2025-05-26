Спецпосланник президента США Келлог призвал немедленно прекратить огонь на Украине

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Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог призвал установить немедленное прекращение огня в рамках конфликта. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

"Остановите эти убийства. Введите прекращение огня немедленно", – заявил Келлог.

Украинские войска нанесли 89 ударов по Новой Каховке в Херсонской области в период с 19 по 25 мая. В результате этих обстрелов были повреждены два многоквартирных дома, летняя кухня частного домовладения и объект торговли. Кроме того, от минно-взрывных травм пострадали три человека.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил Европу в молчании по поводу ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирным объектам. По его словам, после массированных налетов дронов на Москву и другие российские города в преддверии Дня Победы в европейских центрах была "могильная тишина".

По информации СМИ, вероятной площадкой второго раунда прямых переговоров России и Украины является турецкий Стамбул.