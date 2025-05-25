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Президент Украины Владимир Зеленский находится в патовой ситуации, поэтому он может пойти на любые провокации, чтобы затянуть или вовсе сорвать возобновившиеся переговоры. Об этом заявила член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

"Зеленский – политический, финансовый и духовный банкрот с огромными долгами и неисполненными обязательствами. Кредиторы Зеленского требуют возврат вложенных средств, ситуация у него патовая", – приводит РИА Новости слова Ковитиди.

В министерстве иностранных дел РФ заявляли, что атаки украинских беспилотников по столичному региону в мае были совершены с целью сорвать начавшиеся переговоры между Россией и Украиной.

Более того, таким образом киевский режим попытался не допустить возможности реализовать первые договоренности, достигнутые в Стамбуле 16 мая, включая масштабный обмен военнопленными, считают в МИД.