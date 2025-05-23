Глава МИД РФ Лавров: Украина подтвердила второй раунд переговоров с Россией

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Украинская сторона подтвердила, что второй раунд переговоров с Россией по поводу достижения мира на Украине состоится. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на конференции, посвященной историческим южнорусским землям, передает РИА Новости.

Министр назвал такое решение позитивным. При этом, по его словам, сроки и место проведения встречи РФ и Украины пока не определены, несмотря на "фантазии" многих людей.

Лавров также прокомментировал возможность проведения второго раунда переговоров в Ватикане. Он назвал этот вариант "неэлегантным" и "не очень реалистичным".

"Я бы сказал, когда православные страны будут на католической площадке обсуждать вопросы, касающиеся устранения первопричин... Я думаю, для самого Ватикана будет не очень комфортно в этих условиях принимать делегации двух православных стран", – объяснил глава МИД РФ, напомнив, что одной из первопричин конфликта на Украине является уничтожение киевским режимом Украинской православной церкви (УПЦ) .

Также министр рассказал, что Россия продолжает работу над меморандумом, которая сейчас находится в продвинутой стадии. По его словам, во время составления документа российская сторона будет исходить из принципиальнейших вещей, например, что за первопричины лежат в основе этого конфликта и как их устранить. После он будет передан украинской стороне, уточнил Лавров. Он также заявил, что не знает, работает ли Украина над меморандумом.

В контексте этой темы глава МИД РФ указал, что вопрос легитимности украинского лидера Владимира Зеленского будет иметь принципиальное значение во время подписания мирного договора с Украиной.

"Если подпишут те, чья легитимность, мягко говоря, никого уже не убеждает, то сменщики могут поставить под сомнение достигнутую договоренность", – объяснил министр, напомнив про "очень четкую оценку степени легитимности Зеленского и его режима" Владимиром Путиным.

Однако при этом Лавров заявил, что Россия, несмотря на это, не отказывается от контактов с киевскими властями и их администрацией, так как это нужно для согласования всех принципов урегулирования конфликта, которые будут выгодны сразу двум сторонам.

Кроме того, глава МИД РФ рассказал, что Украина надеялась на вечную поддержку со стороны американцев. Однако, как подчеркнул Лавров, позиция президента США Дональда Трампа основывается на том, что это не его война, а экс-президента США Джо Байдена.

Ранее Папа Римский Лев XIV предложил провести встречу РФ и Украины в Ватикане. Некоторые СМИ писали, что она может пройти в середине июня. Однако другие издания сообщают, что второй раунд переговоров запланирован на конец мая.

Журналисты также выяснили, что Россия не хочет проводить переговоры в Ватикане, настаивая на продолжение начатых встреч в Стамбуле. В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности к диалогу с РФ в любом формате и поблагодарил Ватикан за предложение стать площадкой для переговоров.

Однако, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, пока никаких договоренностей о проведении переговоров в Ватикане нет. При этом он уточнил, что РФ приветствует усилия всех стран, которые хотят помочь урегулировать конфликт с Украиной.

