Политолог Миршаймер заявил о двух вариантах урегулирования конфликта на Украине

Фото: depositphotos/booblikuk

У американского лидера Дональда Трампа есть лишь два пути для решения конфликта на Украине после разговора с Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на заявление профессора Чикагского университета Джона Миршаймера на YouTube-канале Judging Freedom.

"Либо принять требования России, либо выйти из диалога", – сказал американский политолог.

Трамп может отказаться от поддержки Украины, чтобы не быть похожим на своего предшественника, экс-президента США Джо Байдена, предположил Миршаймер. Кроме того, американский лидер может выйти из мирного урегулирования и оставит возможность европейцам решать конфликт самостоятельно.

"Идея о том, что европейцы (без США. – Прим. ред.) смогут остаться один на один с русскими и даже оттеснить их, просто смехотворна", – заключил эксперт.

Между тем выход Вашингтона из переговоров обернется для Украины катастрофой, сообщает RT со ссылкой на словацкую газету Pravda. В публикации приводятся слова эксперта по международным отношениям из Городского университета Дублина Кеннета Макдонаха, который заметил, что при новой администрации Белого дома Россию не коснулись пошлины. Также со стороны Штатов не были введены новые санкции.

"Для Киева это (выход США из диалога. – Прим. ред.) обернется катастрофой в ближайшем будущем", – говорится в тексте.

Следующий раунд переговоров между Россией и Украиной, по данным СМИ, могут провести в Ватикане в середине июня. Президент Украины Владимир Зеленский, при этом, заявил о готовности к диалогу с РФ в любом формате.

В это же время никаких договоренностей о проведении переговоров по урегулированию на Украине в Ватикане пока еще не было, уточнял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

