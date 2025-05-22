WSJ: Трамп отверг предложение глав ЕС о безусловной остановке огня на Украине

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Американский президент Дональд Трамп отверг предложение глав Евросоюза об установлении "безусловного" прекращения огня на Украине в качестве итога переговоров в Ватикане. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным издания, предложение главе Белого дома выдвинули в рамках телефонного разговора. Лидеры стран ЕС и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляли, что прекращение огня без предварительных условий должно стать итогом российско-украинских переговоров в Ватикане. Трамп отверг эту идею, сказав, что не одобряет подобную терминологию, утверждают журналисты.

В свою очередь, Украина намерена требовать от Европы ужесточения санкций на фоне отказа США вводить ограничительные меры, передает радио КП со ссылкой на Reuters.

На следующей неделе, как пишет СМИ, Киев представит так называемую Белую книгу, в которой будет более 40 страниц рекомендаций к ЕС по санкциям, в числе которых арест российских активов и введение ограничений против некоторых покупателей нефти из РФ.

Украина обеспокоена тем, что отход Соединенных Штатов от санкций может вызвать колебания в Европе, в которой требуется согласие всех 27 стран для принятия нового санкционного пакета, уточняется в материале.

Папа Римский Лев XIV предложил Ватикан в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной. РФ приветствует усилия всех государств, желающих помочь прекратить украинский конфликт, однако Ватикан пока не выдвинул никаких конкретных предложений, уточняли в Кремле.

При этом СМИ сообщали, что следующий раунд российско-украинских переговоров может пройти в середине июля. По словам источников, Трамп уведомил европейских лидеров, что может направить туда госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Кита Келлога.