Власти США надеются, что РФ представит условия для прекращения огня на этой неделе

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Американские власти надеются, что российская сторона представит уже на этой неделе широкий перечень условий, который позволит двигаться в сторону прекращения огня в конфликте на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в сенате.

"Основываясь на вчерашнем телефонном разговоре президентов и моем разговоре на выходных с господином (Сергеем. – Прим. ред.) Лавровым, в определенный момент, довольно скоро, возможно, в течение дней, надеюсь, на этой неделе, российская сторона представит условия, которые они хотят увидеть", – приводит РИА Новости слова дипломата.

Телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным прошел вечером 19 мая. Он длился более двух часов. По словам российского лидера, беседа была откровенной, содержательной и полезной.

Путин подчеркнул, что РФ готова работать с Украиной над меморандумом о будущем мирном договоре, в котором будут определены некоторые позиции. К примеру, в меморандум могут войти принципы урегулирования конфликта, сроки возможного заключения мирного соглашения и вопросы временного прекращения боевых действий.

При этом России и Украине необходимо найти компромиссы, которые смогут устроить все стороны, и проявить стремление к установлению мира, добавил президент РФ.