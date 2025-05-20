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Конфликт может возникнуть, если новые украинские власти признают ничтожными акты, принятые нынешним киевским режимом, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом сообщает РИА Новости.

Медведев уточнил, что если Украина будет сохранена в определенных границах, то акты, совершенные действующими властями, могут быть признаны новым руководством недействительными. Это может привести к возобновлению конфликта, добавил он.

Кроме того, подчеркнул зампред Совбеза России, Украину ожидает неизбежная капитуляция в случае отказа от мирных переговоров. По его словам, Москва уже не раз предлагала Киеву начать диалог без предварительных условий, учитывая реальную ситуацию на земле.

Путь безоговорочной капитуляции для Украины, обратил внимание Медведев, также раньше озвучивался российской стороной. Он заявил, что подобная формула мира существует в международном праве.

В свою очередь, Владимир Путин напомнил, что Москва нацелена на справедливое урегулирование украинского конфликта. Как уточнил глава МИД России Сергей Лавров, страна придерживается поиска справедливого исхода кризиса, "созданного Западом".