Трамп заявил, что у него есть красная линия касательно усилий США по Украине

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе своего выступления в Белом доме заявил, что у него есть красная линия относительно усилий США по урегулированию украинского конфликта, сообщает "Радио 1".

При этом глава Белого дома не стал углубляться в подробности, поскольку, по его мнению, это может только усложнить переговорный процесс по Украине.

Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, в рамках которого стороны обсудили конфликт на Украине. Позже президент РФ заявил, что Москва готова работать с Киевом над меморандумом о будущем мирном договоре.

В свою очередь, глава Белого дома рассказал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому и партнерам по НАТО о результатах разговора с Путиным. Он также заявил, что Москва и Киев немедленно начнут переговоры по прекращению боевых действий и конфликта в целом. При этом условия прекращения огня будут обсуждать только Россия и Украина, отметил Трамп.