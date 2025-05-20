Песков заявил, что сроков подготовки меморандума РФ и Украины нет

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Каких-либо сроков подготовки меморандума России и Украины о мирном договоре и прекращении огня нет. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сроков нет и быть не может. Понятно, что все хотят это сделать максимально быстро, но, разумеется, дьявол кроется в деталях", – отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, в ближайшем будущем России и Украине предстоят непростые контакты в рамках выработки единого текста меморандума.

"Будут формулироваться проекты и с российской стороны, и с украинской стороны, будет произведен обмен этими проектами документов, ну и затем – сложные контакты по выработке все-таки единого текста", – заключил Песков.

По итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Владимир Путин заявил, что Россия готова работать с Украиной над меморандумом о будущем мирном договоре. В документ могут войти принципы урегулирования украинского конфликта, сроки возможного заключения мирного соглашения и прочие детали.

Российский лидер подчеркнул, что России и Украине необходимо найти компромиссы, которые смогут устроить все стороны, и проявить стремление к установлению мира.

В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что Киев может подписать с российской стороной меморандум об урегулировании конфликта. Вместе с тем детали будущего меморандума украинским властям пока неизвестны.