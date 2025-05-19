Зеленский заявил, что Киев может подписать с РФ меморандум об урегулировании конфликта

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Власти Украины могут подписать с российской стороной меморандум об урегулировании конфликта. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Вместе с тем детали будущего меморандума Киеву пока неизвестны. Зеленский добавил, что, по словам Трампа, в документе также будут сформулированы планы по дальнейшему урегулированию.

"Если российская сторона предложит некий меморандум, с нашей стороны, после соответствующих сигналов, мы, получив меморандум или предложения русских, сможем сформулировать свое видение", – цитирует украинского президента ТАСС.

Одновременно с этим Зеленский фактически отказался обсуждать возможный нейтральный статус страны и отказ Украины от вступления в НАТО. Он настаивает на том, что стремление Киева в Североатлантический альянс прописано в конституции страны.

Телефонный разговор между Трампом и Владимиром Путиным прошел вечером 19 мая. Он длился более двух часов. По словам российского лидера, беседа была откровенной, содержательной и полезной.

Путин подчеркнул, что РФ готова работать с Украиной над меморандумом о будущем мирном договоре, в котором будут определены некоторые позиции. К примеру, в меморандум могут войти принципы урегулирования конфликта, сроки возможного заключения мирного соглашения и вопросы временного прекращения боевых действий.

При этом России и Украине необходимо найти компромиссы, которые смогут устроить все стороны, и проявить стремление к установлению мира, добавил президент РФ.