19 мая, 23:30Политика
Зеленский заявил, что Киев может подписать с РФ меморандум об урегулировании конфликта
Фото: 123RF/wladyslawmus
Власти Украины могут подписать с российской стороной меморандум об урегулировании конфликта. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.
Вместе с тем детали будущего меморандума Киеву пока неизвестны. Зеленский добавил, что, по словам Трампа, в документе также будут сформулированы планы по дальнейшему урегулированию.
"Если российская сторона предложит некий меморандум, с нашей стороны, после соответствующих сигналов, мы, получив меморандум или предложения русских, сможем сформулировать свое видение", – цитирует украинского президента ТАСС.
Одновременно с этим Зеленский фактически отказался обсуждать возможный нейтральный статус страны и отказ Украины от вступления в НАТО. Он настаивает на том, что стремление Киева в Североатлантический альянс прописано в конституции страны.
Телефонный разговор между Трампом и Владимиром Путиным прошел вечером 19 мая. Он длился более двух часов. По словам российского лидера, беседа была откровенной, содержательной и полезной.
Путин подчеркнул, что РФ готова работать с Украиной над меморандумом о будущем мирном договоре, в котором будут определены некоторые позиции. К примеру, в меморандум могут войти принципы урегулирования конфликта, сроки возможного заключения мирного соглашения и вопросы временного прекращения боевых действий.
При этом России и Украине необходимо найти компромиссы, которые смогут устроить все стороны, и проявить стремление к установлению мира, добавил президент РФ.
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