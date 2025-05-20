Трамп заявил, что верит в намерение Путина добиться урегулирования на Украине

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Американский президент Дональд Трамп убежден в намерении Владимира Путина добиться урегулирования украинского конфликта. Об этом лидер США заявил во время выступления в Белом доме.

Трамп подчеркнул, что не считает, будто российская сторона тянет время в переговорах по Украине. Он также добавил, что не ужесточает антироссийские санкции, потому что все еще верит в шанс добиться мира на Украине.

Глава Белого дома выразил уверенность, что после его телефонного разговора с Путиным последуют существенные изменения в рамках урегулирования конфликта. Шансы мирного завершения украинского кризиса крайне высоки, подчеркнул Трамп.

"Я думаю, что-то произойдет. Вовлечены очень большие эго, но, я думаю, что-то произойдет. А если этого не произойдет, я просто отступлю", – отметил Трамп, которого цитирует РИА Новости.

По словам республиканца, до разговора с Путиным по Украине он допускал, что услышит о "желании забрать все", однако этого не произошло.

Путин и Трамп провели телефонный разговор вечером 19 мая. Российский лидер назвал беседу откровенной, содержательной и полезной. Она длилась более двух часов.

После разговора с Трампом президент РФ заявил, что Россия готова работать с Украиной над меморандумом о будущем мирном договоре. Москва предложит Киеву совместную работу над меморандумом, в котором будут определены некоторые позиции.

К примеру, в него могут войти принципы урегулирования конфликта, сроки возможного заключения мирного соглашения, а также вопросы прекращения боевых действий на некоторое время при достижении договоренностей.