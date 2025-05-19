Трамп заявил о прогрессе в урегулировании на Украине после разговора с Путиным

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Президент США Дональд Трамп заявил во время выступления в Белом доме о достигнутом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине после телефонного разговора с Владимиром Путиным.

"Только что мы на протяжении двух с половиной часов говорили с Владимиром Путиным, и я думаю, что был достигнут определенный прогресс", – приводит ТАСС слова Трампа.

Путин и Трамп провели телефонный разговор вечером 19 мая. Российский лидер назвал беседу откровенной, содержательной и полезной. Она длилась более двух часов.

После разговора с Трампом Путин заявил, что Россия готова работать с Украиной над меморандумом о будущем мирном договоре. Москва предложит Киеву совместную работу над меморандумом, в котором будут определены некоторые позиции.

Например, в него могут войти принципы урегулирования конфликта, сроки возможного заключения мирного соглашения, а также вопросы прекращения боевых действий на некоторое время при достижении договоренностей.

В свою очередь, Трамп рассказал о результатах разговора с Путиным украинскому президенту Владимиру Зеленскому и партнерам по НАТО. Американский лидер отметил, что Москва и Киев немедленно начнут переговоры по прекращению боевых действий и украинского конфликта. При этом условия прекращения огня будут обсуждать только Россия и Украина, подчеркнул он.