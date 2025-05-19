ЕС увеличит санкционное давление на Россию после разговора Путина и Трампа

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Европейские страны решили усилить санкционное давление на Россию после телефонного разговора Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус. Его цитирует РИА Новости.

Президент США после беседы с российским коллегой связался с европейскими партнерами. В частности, он доложил о переговорах президентам Украины, Франции и Финляндии Владимиру Зеленскому, Эммануэлю Макрону и Александру Стуббу.

О беседе Путина и Трампа также знают глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

По словам Корнелиуса, все вышеперечисленные коснулись темы о возможных путях достижения мира на Украине и прекращении огня. В результате Трамп договорился с беседующими координировать переговоры по кризису.

"Они договорились <...> добиваться проведения дальнейшей технической встречи. Все стороны подтвердили свою готовность оказывать Украине активную поддержку на пути к прекращению огня", – сказал Корнелиус.

В свою очередь, в пресс-службе итальянского Совмина добавили, что в ходе разговора Трампа с его партнерами лидеры нескольких европейских стран выразили одобрение инициативы Папы Римского Льва XIV о проведении мирных переговоров между Россией и Украиной в Ватикане.

В сообщении говорится, что в настоящее время стартовала работа по подготовке к началу переговоров между сторонами, что может способствовать скорейшему прекращению огня и созданию условий для урегулирования конфликта на Украине. Причем Италия выразила особую готовность внести свой вклад в содействие контактам и усилиям по достижению мира.

Вместе с тем и ООН с удовлетворением восприняла телефонный разговор лидеров России и США, заявил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик в беседе с ТАСС.

Он также выразил одобрение переговоров Трампа с Зеленским. По словам Дюжаррика, в организации поддерживают любые усилия, которые могут привести к мирному урегулированию украинского кризиса.

Разговор глав двух государств состоялся вечером в понедельник, 19 мая. В ходе диалога Трамп обозначил свою точку зрения относительно необходимости прекращения огня на Украине. В свою очередь Путин подчеркнул, что Россия выступает за мирное урегулирование конфликта.

Кроме того, президенты обсудили возможность совместной работы Москвы и Киева над меморандумом о будущем мирном договоре. В этот документ могут быть включены, в частности, принципы разрешения конфликта и временные рамки для возможного заключения мирного соглашения.