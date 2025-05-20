Трамп допустил, что США могут уступить Европе роль в урегулировании на Украине

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Соединенные Штаты уступят свою роль в урегулировании украинского кризиса Европе, если не будет существенного прогресса в рамках мирных переговоров. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что Штатам изначально не следовало вмешиваться в этот конфликт, он должен был оставаться проблемой европейских стран.

"Это была европейская ситуация. Она должна была остаться европейской, но мы (вмешались. – Прим. ред.), потому что предыдущая администрация (США. – Прим. ред.) решительно посчитала, что мы должны быть вовлечены", – приводит ТАСС слова Трампа.

Глава Белого дома отметил, что у него есть определенная "точка невозврата" касательно усилий США по урегулированию на Украине, но рассказывать о ней он не будет.

Трамп пообещал рассмотреть вариант с наращиванием поставок вооружений Украине, однако подчеркнул, что по-прежнему верит в урегулирование ситуации. Вместе с тем лидер США заявил, что американских солдат на Украине не будет.

Вечером 19 мая Владимир Путин и Трамп провели телефонный разговор, во время которого в том числе обсудили конфликт на Украине.

Президент РФ подчеркнул, что Россия готова работать с Украиной над меморандумом о будущем мирном договоре, в котором будут определены некоторые позиции. К примеру, в меморандум могут войти принципы урегулирования конфликта, сроки возможного заключения мирного соглашения и вопросы временного прекращения боевых действий.

При этом России и Украине необходимо найти компромиссы, которые смогут устроить все стороны, и проявить стремление к установлению мира, добавил президент РФ.