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20 мая, 13:32

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Лавров: Путин подтвердил, что РФ выступает за справедливое урегулирование на Украине

Путин подтвердил, что РФ выступает за справедливое урегулирование на Украине – Лавров

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин после телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом напомнил, что Москва нацелена на справедливое урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров, передает ТАСС.

Министр отметил, что Россия придерживается поиска справедливого исхода украинского кризиса, "созданного Западом". Это же намерение подтвердил и президент РФ, оглашая итоги переговоров с Трампом, подчеркнул Лавров.

Телефонный разговор лидеров РФ и США прошел вечером 19 мая. После беседы Путин сообщил о готовности работать с Киевом над меморандумом о будущем мирном договоре.

В него могут войти принципы урегулирования украинского конфликта, сроки возможного заключения мирного соглашения, а также вопросы прекращения боевых действий на некоторое время при достижении договоренностей.

Тем временем Трамп отметил, что у него есть красная линия относительно усилий страны по урегулированию конфликта на Украине. Однако подробности он не стал приводить, отметив, что это может усложнить переговорный процесс.

Путин и Трамп обсудили прекращение украинского конфликта во время телефонного разговора

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
политика

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