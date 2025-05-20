FT: Зеленский умолял Трампа не выходить из переговоров по Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский умолял американского лидера Дональда Трампа "не дистанцироваться" от переговорного процесса после его разговора с Владимиром Путиным. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Financial Times.

Как пишет газета, Трамп оставляет Россию и Украину, чтобы они пришли к сделке без участия США в качестве посредника. По мнению главы Белого дома, условия сделки могут согласовать только противоборствующие стороны, так как только им станут знакомы детали переговоров, напомнили журналисты.

Путин и Трамп поговорили по телефону вечером 19 мая. Беседа длилась более двух часов. После разговора российский лидер заявил о готовности работать с Украиной над меморандумом о будущем мирном договоре.

В свою очередь, глава Соединенных Штатов уточнил, что у него есть красная линия относительно усилий страны по урегулированию украинского конфликта. Он не стал углубляться в подробности, сказав, что это может усложнить переговорный процесс.

Кроме того, отметил Трамп, Зеленский не самый легкий в общении человек, с ним зачастую "непросто иметь дело". Однако американский президент не смог ответить на вопрос, достаточно ли Киев прикладывает усилий для достижения договоренностей с РФ.