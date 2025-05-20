Трамп заявил, что Зеленский не самый легкий в общении

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Украинский президент Владимир Зеленский является не самым легким в общении, и с ним зачастую "непросто иметь дело". Об этом сообщил журналистам глава Белого дома Дональд Трамп.

Лидер США не смог ответить на вопрос, достаточно ли Киев прикладывает усилий для достижения договоренностей с РФ о прекращении огня и окончания конфликта.

"Я лучше скажу вам это через две недели, потому что я не могу сказать ни да, ни нет. Я смогу ответить на этот вопрос лучше через две или четыре недели", – цитирует Трампа ТАСС.

По итогам телефонного разговора с Трампом Владимир Путин заявил, что Россия готова работать с Украиной над меморандумом о будущем мирном договоре.

В этом документе будут определены некоторые позиции, к примеру, принципы урегулирования украинского конфликта, сроки возможного заключения мирного соглашения, а также вопросы прекращения боевых действий на некоторое время при достижении договоренностей.

Зеленский заявил, что Украина может подписать с Россией меморандум об урегулировании конфликта. Одновременно с этим украинский президент фактически отказался обсуждать возможный нейтральный статус страны и отказ Украины от вступления в НАТО.