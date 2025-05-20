FT: депутаты ЕС назвали разговор Путина и Трампа крупной победой для России

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Европейские дипломаты назвали телефонный разговор Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, состоявшийся в понедельник, 19 мая, крупной победой для России. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на Financial Times.

По информации издания, один высокопоставленный европейский дипломат с сожалением отметил, что поддержкой и финансированием Украины, а также давлением на Россию теперь будут заниматься только страны ЕС.

Между тем первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что после разговора лидеров РФ и США можно сделать вывод, что российский президент не пойдет ни на какие уступки в вопросе урегулирования украинского кризиса, сообщает News.ru.

Парламентарий отметил, что Путин продолжит настаивать на первоначальных условиях, которые были выдвинуты Москвой.

"Уверен, что и в дальнейшем мы не свернем с намеченного пути что на поле боя, что и на дипломатическом поприще", – добавил депутат.

При этом, по мнению Журавлева, Вашингтон продолжит участвовать в переговорном процессе. Депутат отметил, что без участия Штатов переговоры автоматически прекратятся, так как обсуждать урегулирование конфликта только с Украиной не имеет смысла, учитывая, что украинское руководство "пляшет под дудку Вашингтона".

Телефонный разговор между Трампом и Путиным прошел вечером 19 мая и длился более двух часов. По словам российского лидера, беседа была откровенной, содержательной и полезной.

Как подчеркнул Путин, Россия готова работать с Украиной над меморандумом о будущем мирном договоре. В частности, в меморандум могут войти принципы урегулирования конфликта, сроки возможного заключения мирного соглашения и вопросы временного прекращения боевых действий.

В свою очередь, Трамп заявил, что Москва и Киев немедленно начнут переговоры по прекращению боевых действий и конфликта в целом. При этом условия прекращения огня будут обсуждать только Россия и Украина.