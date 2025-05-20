Трамп назвал Путина "приятным джентльменом"

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Президент США Дональд Трамп назвал Владимира Путина "приятным джентльменом" после телефонного разговора с ним. С таким заявлением республиканец выступил на заседании попечительского совета Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне.

"Я провел небольшой разговор с приятным джентльменом по имени Владимир Путин. У нас был хороший разговор, и я думаю, что достигнут прогресс", – цитирует Трампа ТАСС.

Глава Белого дома добавил, что его команда усердно работает над тем, чтобы завершить конфликт на Украине.

Телефонный разговор между Трампом и Путиным прошел вечером 19 мая. Он длился более двух часов. По словам российского лидера, беседа была откровенной, содержательной и полезной.

Путин подчеркнул, что РФ готова работать с Украиной над меморандумом о будущем мирном договоре, в котором будут определены некоторые позиции. К примеру, в меморандум могут войти принципы урегулирования конфликта, сроки возможного заключения мирного соглашения и вопросы временного прекращения боевых действий.

При этом России и Украине необходимо найти компромиссы, которые смогут устроить все стороны, и проявить стремление к установлению мира, добавил президент РФ.