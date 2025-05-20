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02:35

Политика

Трамп рассказал, что Путин похвалил его жену Меланию

Фото: ТАСС/AP/Jacquelyn Martin

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме рассказал, что Владимир Путин в телефонном разговоре с ним похвалил первую леди США Меланию Трамп.

"Путин сказал, что они очень уважают мою супругу. Я спросил: "А как насчет меня?" Мне ответили: "Нет, Меланию мы любим больше", – рассказал президент США, которого цитирует ТАСС.

Трамп и Путин провели телефонный разговор вечером 19 мая. Беседа продлилась более двух часов, во время нее стороны обсудили украинский конфликт и отношения между США и Россией.

После переговоров Путин заявил, что Москва готова работать с Украиной над меморандумом о будущем мирном договоре. России и Украине необходимо найти компромиссы, которые смогут устроить все стороны, и проявить стремление к установлению мира, добавил президент.

Трамп хочет как можно скорее встретиться с Путиным

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