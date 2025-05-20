Рубио заявил, что США хотят мира, а Европа призывает к войне

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Американский госсекретарь Марко Рубио рассказал, что во время своей поездки в Рим он слышал оценки о том, что европейские страны призывают к военным делам и хотят конфликта. Об этом дипломат заявил на ужине попечительского совета "Кеннеди центра".

"Один из кардиналов, с которым я встречался, сказал, очень необычно для нас, что американский президент хочет мира, а некоторые европейцы постоянно призывают к военным делам, как будто мир перевернулся", – приводит РИА Новости слова Рубио.

Госсекретарь добавил, что действующий президент США Дональд Трамп хочет, чтобы не было нужды в больших тратах на оборону. По его словам, эти деньги можно вложить в развитие экономики.

Ранее Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, в рамках которого стороны обсудили конфликт на Украине. Позже президент РФ заявил, что Москва готова работать с Киевом над меморандумом о будущем мирном договоре.

Трамп рассказал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому и партнерам по НАТО о результатах разговора с Путиным. Он также заявил, что Москва и Киев немедленно начнут переговоры по прекращению боевых действий и конфликта в целом. При этом условия прекращения огня будут обсуждать только Россия и Украина, отметил Трамп.

Вместе с тем европейские страны решили усилить санкционное давление на Россию после телефонного разговора Путина с Трампом.