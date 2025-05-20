Медведев: Украину ждет путь безоговорочной капитуляции при отказе от мира

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В случае отказа от мирных переговоров Украину ожидает неизбежная капитуляция, считает зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Москва уже не раз предлагала Киеву начать диалог без предварительных условий, учитывая реальную ситуацию на земле, напомнил политик. Путь безоговорочной капитуляции для Украины, как подчеркнул Медведев, также раньше озвучивался российской стороной.

"Такая формула мира в международном праве тоже существует. Если сказать прямо, многим в нашей стране она нравится куда больше", – цитирует его ТАСС.

Владимир Путин ранее подчеркивал, что Москва стремится к справедливому урегулированию украинского конфликта. Аналогичную позицию высказывал и глава российского МИД Сергей Лавров.

Вместе с тем Путин выразил готовность работать с Украиной над меморандумом о будущем мирном договоре. Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что Киев может подписать документ, однако подчеркнул, что детали будущего соглашения пока неизвестны.

