Захарова: спектакль Зеленского со срывом переговоров с Россией провалился

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Спектакль президента Украины Владимира Зеленского с попыткой сорвать переговоры с российской делегацией в Стамбуле провалился. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как подчеркнула дипломат, на российскую делегацию, которая прибыла в Стамбул 15 мая, пытались оказать психологическое давление.

"Обитатели Банковой наивно полагали, что перенос переговоров сможет вынудить Москву отказаться от их проведения. В итоге устроенный Зеленским спектакль и тут с треском провалился", – приводит слова Захаровой ТАСС.

В связи с этим, отметила дипломат, президенту Украины "пришлось назначить своих делегатов и 16 мая направить их на переговоры" с Россией.

На прямых переговорах в Стамбуле Москва и Киев договорились обменяться военнопленными.

Как заявлял глава делегации России на переговорах с Украиной Владимир Мединский, задачей встречи обозначалось установление долгосрочного мира с устранением первопричин конфликта. При этом Зеленский подчеркивал, что главной целью Украины на переговорах являлся вопрос о прекращении огня.