Песков: РФ не получала предложений от Ватикана по урегулированию ситуации на Украине

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В Кремле не получали предложений от Ватикана по сотрудничеству в урегулировании конфликта на Украине, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что папа Римский Лев XIV хочет предложить Ватикан в качестве площадки для переговоров между РФ и Украиной. По мнению госсекретарь США Марко Рубио, проведение там переговоров было бы комфортно для обеих стран.

Песков также заявил, что Россия приветствует усилия всех государств, которые хотят помочь прекратить конфликт с Украиной. Однако Ватикан пока не выдвигал никаких конкретных предложений.

Кроме того, он назвал неизбежным вопрос, кто подпишет документы с Россией от Украины при достижении договоренностей. Песков отметил, что рано или поздно этот вопрос встанет на повестку дня.

После телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Владимир Путин сообщил о готовности работать с Киевом над меморандумом о будущем мирном договоре.