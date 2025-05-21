Песков: вопрос, кто подпишет документы с РФ от Украины, так или иначе встанет

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Вопрос о том, кто будет подписывать документы с Россией со стороны Украины при достижении договоренностей, рано или поздно встанет на повестку дня. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Это вопрос, который так или иначе встанет на повестку дня", – приводит РИА Новости слова пресс-секретаря президента РФ.

После телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Владимир Путин сообщил о готовности работать с Киевом над меморандумом о будущем мирном договоре.

В него могут войти принципы урегулирования украинского конфликта, сроки возможного заключения мирного соглашения, а также вопросы прекращения боевых действий на некоторое время при достижении договоренностей.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Россия придерживается поиска справедливого исхода украинского кризиса, "созданного Западом". Это же намерение подтвердил и президент РФ, оглашая итоги переговоров с Трампом, добавил министр.