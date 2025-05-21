Лавров: подхода "перемирие – а там посмотрим" больше не будет

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Подход "перемирие – а там посмотрим" больше не пройдет в процессе урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своего выступления в Российско-армянском университете, передает ТАСС.

Глава МИД подчеркнул, что Москва не согласится на такой подход, как бы президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и другие европейские деятели "истерично" не требовали от США присоединиться к антироссийским санкциям.

Лавров напомнил о переговорах России и Украины в Стамбуле в 2022 году, когда сторонам удалось предварительно договориться о принципах урегулирования.

"А потом Запад запретил подписывать договор на основе этих самых принципов. Поэтому сейчас, когда нам говорят: "Давайте перемирие – а там посмотрим", – нет, ребята", – заключил российский министр.

Вторые российско-украинские переговоры по поводу урегулирования конфликта прошли в Турции 16 мая. В результате стороны решили обменяться пленными и составить планы по возможному прекращению огня.

После встречи глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский, вспомнив слова французского политического деятеля Наполеона Бонапарта, обратил внимание, что боевые действия и переговоры в истории всегда идут одновременно. По его словам, о переговорах лишь во время перемирия говорят люди, которые не знают историю.

