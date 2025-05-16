Песков: контакты Путина и Трампа крайне важны для украинского урегулирования

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал чрезвычайно важными контакты Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа для урегулирования конфликта на Украине.

"Это значение трудно переоценить", – отметил он.

По словам пресс-секретаря президента РФ, встреча Путина и Трампа необходима в первую очередь с позиции развития двухсторонних отношений, а также с точки зрения серьезного обсуждения на высшем уровне мировых и региональных тем, в том числе украинского конфликта.

При этом, как сообщил в эфире радиостанции "Комсомольская правда" доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов, урегулировать конфликт на Украине не удастся за неделю или две, так как на этот процесс потребуется не менее полугода.

Эксперт напомнил, что украинская сторона не захочет ничего уступать России. Аналогичную позицию, по его словам, займет РФ. В связи с этим Глазунов не ждет никаких результатов от переговоров в Стамбуле.

"Это как один из вариантов, чтобы показать, что мы реально стремимся к миру, а Украина этого не хочет. <...> Можем договориться о чем-то по мелочи или об обмене пленных", – заключил он.

Ранее заместитель помощника главы Белого дома Себастьян Горка сообщил, что переговоры Путина и Трампа могут пройти в ближайшее время. Однако он указал, что для этого нужен подходящий момент.

Между тем госсекретарь США Марко Рубио заявил, что встреча Путина и Трампа является единственной возможностью, которая поможет достичь прорыва в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, стороны могут решить вопрос об организации переговоров президента США и РФ после российско-украинских переговоров в Стамбуле, которые пройдут в пятницу, 16 мая.

Россию на переговорах представляют помощник российского лидера Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию возглавит глава Минобороны Украины Рустем Умеров.

