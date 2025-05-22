Песков заявил, что договоренностей о переговорах по Украине в Ватикане нет

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Никаких договоренностей о проведении переговоров по урегулированию на Украине в Ватикане не было. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Работа ведется по выполнению тех договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле", – добавил политик.

Папа Римский Лев XIV предложил Ватикан в качестве площадки для российско-украинских переговоров. СМИ утверждали, что встреча может пройти в середине июня. При этом, отмечали источники, президент США Дональд Трамп уведомил европейских лидеров, что может направить туда госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Кита Келлога.

Более того, глава Белого дома отверг предложение глав Евросоюза об установлении безусловного прекращения огня на Украине в качестве итога переговоров в Ватикане, указывали журналисты. Инициатива была выдвинута американскому лидеру в рамках телефонного разговора.