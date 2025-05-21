Песков: работа над меморандумом с Украиной не может быть публичной

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Большая часть работы над меморандумом о будущем мирном договоре с Украиной ведется в дискретном режиме, однако она не может быть публичной. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, процесс идет динамично, его никто не заинтересован затягивать. Помимо меморандума, ведется работа и по подготовке к обмену военнопленными между РФ и Украиной по формуле 1 000 на 1 000, уточнил пресс-секретарь российского президента.

Российско-украинские переговоры прошли в Стамбуле 16 мая. В результате делегации договорились провести обмен пленными по формуле 1 000 на 1 000. Помощник российского президента Владимир Мединский указал, что Россия в целом удовлетворена итогом беседы с украинской делегацией.

19 мая состоялся телефонный разговор Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. После беседы президент РФ заявил о готовности работать с Киевом над меморандумом о будущем мирном договоре. В него могут войти принципы урегулирования конфликта, сроки возможного заключения мирного соглашения и вопросы прекращения огня.

При этом вопрос о том, кто будет подписывать документы с РФ со стороны Украины при достижении договоренностей, рано или поздно встанет на повестку дня, отмечали в Кремле.