FT: лидеры Европы оказались ошеломлены итогами переговоров Трампа и Путина

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Лидеры европейских стран оказались ошеломлены, когда президент США Дональд Трамп рассказал им детали беседы с Владимиром Путиным. Об этом сообщает издание Financial Times.

В статье не уточняется, чему именно европейские политики были удивлены в словах Трампа. Журналисты также отмечают, что президент США оставил роль посредника между Россией и Украиной, в связи с чем странам теперь придется вести только прямые переговоры.

Путин и Трамп провели телефонный разговор вечером 19 мая. Российский лидер назвал беседу откровенной, содержательной и полезной. Она длилась более двух часов.

После разговора с Трампом Путин заявил, что Россия готова работать с Украиной над меморандумом о будущем мирном договоре. Москва предложит Киеву совместную работу над меморандумом, в котором будут определены некоторые позиции.

К примеру, в него могут войти принципы урегулирования конфликта, сроки возможного заключения мирного соглашения, а также вопросы прекращения боевых действий на некоторое время при достижении договоренностей.

В свою очередь, Трамп рассказал о результатах разговора с Путиным украинскому президенту Владимиру Зеленскому и партнерам по НАТО.

Американский лидер отметил, что Москва и Киев немедленно начнут переговоры по прекращению боевых действий и украинского конфликта. При этом условия прекращения огня будут обсуждать только Россия и Украина, подчеркнул он.