Депутат Рады Скороход: делегация Украины в Стамбуле напоминала детей "на понтах"

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Делегация Украины на переговорах в Стамбуле 16 мая напоминала детей "на понтах", а российская – воспитателей. Об этом заявила депутат Рады Анна Скороход интервью украинскому журналисту.

По ее мнению, Россия могла бы направить дипломатическую миссию "более высокого эшелона", если бы украинская сторона вела себя без "закидонов".

"Ну вот воспитатели приехали (российская делегация. – Прим. ред.), сели. Дети приехали (украинская делегация. – Прим. ред.) все модные, на понтах, все красиво выходили, все красиво заходили, а потом все по очереди выходили с переговоров и о чем-то советовались", – цитирует ТАСС депутата.

Как отметила Скороход, для переговоров должна была быть подготовлена профессиональная группа дипломатов.

СМИ ранее писали, что Украине придется обновить состав переговорной группы, чтобы работать над меморандумом о будущем мирном договоре. В частности, в составе делегации в переговорах в Стамбуле не было достаточного количества профессиональных политиков.

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной могут провести в конце мая. Журналисты считают, что сроки зависят от готовности РФ принять Ватикан в качестве посредника в переговорах.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что РФ приветствует усилия всех государств, которые хотят помочь прекратить конфликт с Украиной. Однако он добавил, что никаких договоренностей о проведении переговоров в Ватикане не было.