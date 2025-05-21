ТАСС: Киев сменит состав делегации для работы над меморандумом с Россией

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Украине придется обновить состав переговорной группы, чтобы работать над меморандумом о будущем мирном договоре, пишет ТАСС, ссылаясь на источник.

По словам инсайдера, в составе делегации, участвовавшей в переговорах в Стамбуле, не было достаточного количества профессиональных политиков. Первым наиболее вероятным кандидатом он назвал руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака.

Еще на место могут претендовать представители силовых структур, а также кандидаты из Европы и США.

"И из этого выбора креатур будут пытаться собрать некое чудовище Франкенштейна, который будет участвовать в дальнейших переговорах", – сказал собеседник агентства.

По его мнению, если говорить о креатурах Ермака, то в группу может войти экс-министр обороны Алексей Резников, которому тот доверяет.

"А Резников – откровенный политический шулер с юридическим образованием", – охарактеризовал его источник.

Также возможны кандидатуры международного эксперта Александра Мережко или представители ГУР с политическими и правовыми навыками.

Европейские структуры, вероятно, будут делегировать своих представителей, которым доверят роль наблюдателей, продолжил инсайдер. Американцы же могут выдвинуть главу парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамию, но этому будет активно препятствовать Ермак, заключил он.

Владимир Путин заявил о готовности работать с Киевом над меморандумом о будущем мирном договоре после беседы с американским лидером Дональдом Трампом. В соглашение могут войти принципы урегулирования конфликта, сроки возможного заключения мирного соглашения и вопросы прекращения огня.

При этом вопрос о том, кто будет подписывать документы с РФ со стороны Украины при достижении договоренностей, рано или поздно встанет на повестку дня, отмечали в Кремле.