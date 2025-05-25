ВСУ почти 90 раз обстреляли Новую Каховку за неделю

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли 89 ударов по Новой Каховке в Херсонской области в период с 19 по 25 мая, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В результате этих обстрелов были повреждены два многоквартирных дома, летняя кухня частного домовладения и объект торговли. Еще власти зафиксировали повреждения в системах электро- и газоснабжения, а также в проводе кабельного телевидения и интернета.

Кроме того, от минно-взрывных травм пострадало 3 человека. Они с осколочными ранениями доставлены в Новокаховскую центральную городскую больницу и Каховскую центральную районную больницу.

Вместе с тем в пресс-службе указали, что был обнаружен и обезврежен беспилотник с неразорвавшимся боеприпасом.

Ранее и в Курской области ВСУ обстреляли гражданскую инфраструктуру. При атаке по Рыльску они задействовали реактивную систему залпового огня. Взрывная волна повредила два автомобиля и два частных дома, в которых выбило окна. Еще три автомобиля оказались посечены осколками.