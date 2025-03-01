Сальдо: 3 мирных жителей погибли и 5 ранены в Херсонской области после атак ВСУ

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Трое мирных граждан погибли и пятеро получили ранения в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонскую область, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

Один из ударов пришелся на гражданский автомобиль, который двигался по дороге между Новой Маячкой и Обрывками. В результате два человека, в том числе водитель, погибли на месте. Еще одна женщина оказалась серьезно ранена, ее госпитализировали.

Также украинские силы атаковали жилой сектор в Алешках. В результате погиб местный житель, еще один человек получил осколочные ранения. В настоящий момент он получает врачебную помощь в Алешкинской больнице.

Ранения также получили жители Новой Каховки, Казачьих Лагерей и Великой Лепетихи. Там пострадали трое мужчин, каждого из которых госпитализировали. Украинским обстрелам подверглись Каховка, Малая Лепетиха, Голая Пристань, Таврийск, Днепряны, Горностаевка и Нижний Рогачик.

Ранее пять человек пострадали в Херсонской области за сутки из-за обстрелов со стороны украинских сил.

В Голопристанском округе ранения получили двое жителей: в Бехтерах – мужчина 1984 года рождения, а в Голой Пристани – женщина 1970 года рождения. В Алешкинском округе в результате атаки пострадала женщина 1966 года рождения, мужчина 1964 года рождения и мужчина 1991 года рождения.