ВСУ нанесли массированный удар по Новой Каховке Херсонской области

Фото: телеграм-канал "Виталий Гура Глава городского округа города Новая Каховка"

ВСУ нанесли массированный удар по Новой Каховке в Херсонской области, в результате чего пострадала инфраструктура города. Об этом глава администрации городского округа Виталий Гура сообщил в телеграм-канале.

По его информации, из-за обстрелов повреждены пять многоквартирных домов, административное здание, нефункционирующий магазин, хозпостройка, две линии электропередачи и газопровод. Произошло частичное аварийное отключение электричества, при этом газоснабжение потребителей не нарушено, уточнил Гура.

Кроме того, отметил глава администрации, в городе повалены деревья и повреждены дороги во дворах домов, однако жертв и пострадавших нет.

Ранее один человек пострадал в результате атаки украинских военных на жилые дома в Новой Каховке. Мужчину доставили в Каховскую ЦРБ. На опубликованных Гурой кадрах были видны поврежденные окна зданий и ямы на дорогах, образованные после взрыва.