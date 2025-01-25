Три человека погибли в результате удара ВСУ по херсонским Алешкам

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Три мирных жителя погибли при ударе ВСУ по херсонскому городу Алешки, их личности устанавливают. Глава региона Владимир Сальдо рассказал о происшествии в телеграм-канале.

"Украинские террористы обстреляли Алешки кассетными боеприпасами и системами дистанционного минирования. <...> Опасность для гражданского населения сохраняется – город усеян минами-лепестками и неразорвавшимися кассетами", – говорится в его публикации.

По словам губернатора, это была самая массированная атака запрещенным оружием. Сальдо обратился к местным жителям с просьбой не покидать дома или спрятаться в укрытиях, если есть такая возможность. Специалисты уже приступили к разминированию, добавил он.

Ранее ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами прилегающие к школе территории в Бехтерах. В результате атаки пострадали 25 мирных граждан, среди которых четверо детей. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Сенатор по Херсонской области Игорь Кастюкевич заверил, что раненым будет оказана помощь, в том числе транспортировка несовершеннолетних в Москву в случае необходимости.

