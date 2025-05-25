РИА Новости: пять человек пострадали из-за обстрела ВСУ Каховки в Херсонской области

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Пять мирных жителей пострадали в результате обстрела ВСУ города Каховки Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

В светлое время суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 24 удара из ствольной артиллерии. Еще 16 обстрелов произошли ночью, рассказал представитель экстренных служб.

Отмечается, что за сутки ВСУ обстреляли Таврийск, Новую Каховку, Каиры, Большие Копани, Алешки, Каховку, Пролетарку, Новую Маячку и Корсунку.

В начале мая украинские военные ударили по мемориалу павших героев Великой Отечественной войны в Брилевке Алешкинского округа Херсонской области. В результате памятник получил повреждения. Губернатор региона Владимир Сальдо назвал действия ВСУ проявлением крайнего цинизма и вандализма.