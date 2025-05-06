ВСУ нанесли удар по мемориалу павшим героям ВОВ в Херсонской области

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Украинские войска нанесли удар по мемориалу павших героев Великой Отечественной войны (ВОВ) в Брилевке Алешкинского округа Херсонской области. В результате памятник получил повреждения, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

"Это проявление крайнего цинизма и вандализма", – написал он.

Кроме того, Сальдо отметил, что из-за обстрелов в Алешкинском и Великолепетихском муниципальных округах произошли два лесных пожара площадью 0,3 гектара. В Тополевке Новокаховского округа был поврежден частный дом.

Атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглись Алешки, Каховка, Великая Лепетиха, Горностаевка, Днепряны, Казачьи Лагеря, Малая Лепетиха, Новая Мачка, Саги, Старая Збурьевка и Таврийск.

Ранее ВСУ атаковали здание администрации Пологовского района Запорожской области с помощью беспилотников. Обошлось без серьезных повреждений. Также под ударом оказались Васильевка и Каменка-Днепровская. В первом населенном пункте обстрелу подвергся магазин, в результате чего оказались повреждены крыша и окно.

