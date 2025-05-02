ВСУ нанесли удар БПЛА по зданию администрации Пологовского района Запорожской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Вооруженные силы Украины атаковали здание администрации Пологовского района Запорожской области с помощью беспилотников, сообщил заместитель губернатора региона Антон Тицкий.

"Обошлось без серьезных повреждений", – написал он в своем телеграм-канале.

Также под ударом оказались Васильевка и Каменка-Днепровская. В первом населенном пункте обстрелу подвергся магазин, в результате чего оказались повреждены крыша и окно.

Во втором после атаки ВСУ повреждения получили фасад и остекление частного жилого дома. При этом во всех случаях информация о жертвах и пострадавших не поступала, заключил Тицкий.

Ранее дрон ВСУ пытался атаковать детскую площадку в Запорожской области. В этот момент на ней находились дети. Однако трагедии удалось избежать благодаря действиям военного патруля, который вовремя эвакуировал несовершеннолетних.

До этого вооруженные силы Украины атаковали FPV-дронами центральный рынок в Алешках Херсонской области. В результате чего 7 человек погибли, еще более 20 ранены.